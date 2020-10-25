Житель Кингисеппа зарезал инвалида-колясочника во время посиделок

В данный момент предполагаемый убийца задержан Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагедия в Кингисеппе случилась в ночь на субботу, 24 октября. 55-летний инвалид-колясочник пригласил к себе в гости товарища, с которым они вместе выпивали. Однако в какой-то момент мужчины поссорились, и гость. разозлившись, набросился на хозяина квартиры. Как рассказал «КП-Петербург» источник, близкий к правоохранительным органам, известно о случившимся стало в субботу утром.

- В квартире со следами асфиксии и колото-резаным ранением в области груди слева обнаружен труп мужчины, - пояснил источник. – Погибшим оказался хозяин квартиры – 55-летний инвалид-колясочник.

В тот же день полицейским удалось найти предполагаемого убийцу. Им оказался сосед и собутыльник погибшего. В данный момент полицейские выясняют все детали произошедшего. На 39-летнего подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Убийство».