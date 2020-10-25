Гигантские очереди из китайцев напугали петербуржцев на Васильевском острове

Все меры предосторожности китайцы соблюдали Фото: СОЦСЕТИ

Жители Северной столицы были в недоумении, заметив в историческом районе города огромные очереди из китайцев. Как передают очевидцы, гости из Поднебесной собрались на 9-й линии. Чего они ждали, сразу было непонятно, и потому многие петербуржцы занервничали, а иные и вовсе напугались.

Однако вели себя китайцы прилично – в очереди стояли с соблюдением социальной дистанции, на их лица были надеты медицинские маски. Люди, переминаясь с ноги на ногу, о чем-то негромко разговаривали.

Откуда взялись столько китайцев в центре города в разгар пандемии, стало известно быстро. Оказывается, таким образом жители Поднебесной решили поддержать собственника недавно открывшегося ресторана китайской кухни. Продюсер заведения позже поблагодарил собравшихся за поддержку своем Instagram. Однако, как предполагают очевидцы, ожидать своей очереди китайцы могли несколько часов.