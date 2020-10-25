Мужчину, который вынес из частного дома сейф с валютой, ищут в Ленинградской области

Преступник пока еще не пойман Фото: Артем КИЛЬКИН

Очевидно, преступник, ограбивший жителей Всеволожского района, обладает хорошей физической формой и ловкостью. Ведь чтобы «поднять денег», он сумел аккуратно отжать стеклопакет, забраться в дом через окно и прихватить с собой металлический ящик, в котором хранились документы и деньги жильцов.

- В сейфе находилось 1 000 долларов, 5 600 евро, 200 000 рублей, принадлежащие собственникам дома, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. – В общей сложности преступник сумел вынести из дома порядка миллиона рублей. А если быть точными, то 834 000.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, грабителя, естественно, там уже не было. Стражи порядка уже завели уголовное дело. Теперь силовикам предстоит задержать злоумышленника. В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.