Более 21 тысячи человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

За сутки более 26 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург продолжает борьбу с распространением коронавируса и массовое тестирование населения. По данным на понедельник, 26 октября 2020 года, за последние сутки в городе были обследованы более 21 тысячи человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21663 человека. Под медицинским наблюдением находится 3514 человек. Из них 47 - в обсерваторе, 1203 - контактные, 2264 - на самоизоляции, - сообщили в администрации города на Неве.

На данный момент в Петербурге болеют более 20 тысяч человек. Все они находятся под медицинским наблюдением. Всего за время пандемии в городе заболели свыше 56 тысяч горожан, выздоровели 36 тысяч. Жертвами инфекции стали более 3,6 тысяч человек.

Напомним, что с 26 октября в Петербурге усиливают контроль за соблюдением масочного режима. Так, пассажиров транспорта без средств защиты начнут штрафовать.