Расследованием убийства депутата Петрова займется центральный аппарат СК РФ

Александр Бастрыкин поручил ГУ СК РФ расследовать убийство депутата Александра Петрова. Фото: vbglenobl.ru

Расследование резонансного убийства Александра Петрова, крупного бизнесмена из Выборга и отца экс-гонщика «Формулы 1», теперь не прерогатива СУ СК РФ по Ленобласти, потому что уголовное дело передали в центральный аппарат Следкома России. Напомним, в депутата с доходами в миллиарды рублей выстрелил профессиональный киллер в субботу, 24 октября, когда тот вышел из бани на своем огромном загородном участке в поселке Великий.

- Уголовное дело об убийстве по найму передано в ГУ СК России по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Это сделано ради наиболее оперативного, полного и объективного расследования, - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Добавим, что «Комсомолка» поговорила с друзьями убитого бизнесмена, которые поделились своими версиями произошедшего.