Стало известно о пострадавших в результате ДТП двух грузовиков на КАД

Водитель грузовика пострадал в результате утреннего ДТП на КАД у Вантового моста / Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказало подробности утреннего ДТП на Кольцевой автодороге. Авария произошла в 12:35 часов во вторник, 27 октября 2020 года. Недалеко от Вантового моста столкнулись два грузовика. Есть пострадавшие.

- В результате ДТП пострадал водитель, мужчина одного из автомобилей. Ему была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказался, - рассказали в управлении дорожной полиции.

Отмечается, что авария произошла на внешней стороне КАД на съезде с Вантового моста в сторону Октябрьской набережной. Столкнулись ГАЗ и КамАЗ. В связи с тем, что поврежденные автомобили полностью заняли проезжую часть съезда, проезд был временно перекрыт.

На данный момент дорога уже расчищена и движение происходит в штатном режиме. Инспекторы устанавливают причины ДТП.