«Беговая» опять протекла, но в «Метрострое» объяснили, что все в порядке

"Беговая" опять протекла. Фото: vk.com/unreleased_dtp / Владимир Андреев

«Беговая» опять протекла. История, ставшая уже городским анекдотом, повторилась в который раз. Утром 27 октября пассажиры, ехавшие на работу, заметили лужи в вестибюле станции. Своей «радостью» они тут же поделились в соцсетях.

- Никогда такого не было и вот опять. Станция метро «Беговая»: из стыка на стене бежит ручей. Герметизация проверку временем не прошла, - написал один из горожан в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Тут же были опубликованы и фото, подтверждающие слова пассажира.

Комментировать инцидент пришлось «Метрострою». Впрочем, там журналистов заверили, что ЧП не произошло, а все имеет рабочий характер.

- На данной станции велись работы, во время которых был расшит деформационный шов и проведена его зачистка. В дальнейшем здесь будут проводить нагнетание гидроизоляционного раствора за отделку, - сообщили «Мойке 78» в пресс-службе компании.