На здравоохранение в 2021 году в Петербурге потратят 122 млрд рублей

В 2021 году на здравоохранение в Петербурге потратят 122 миллиарда рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на дефицит бюджета и огромные траты на борьбу с коронавирусом, расходы Санкт-Петербурга на здравоохранение в 2021 году вырастут на пять миллиардов рублей. А общая сумма достигнет внушительных 122 миллиардов.

- 53,9 млрд рублей планируется направить на обязательное медицинское страхование, а также максимально сохранить плановую медицинскую помощь петербуржцам. Для поддержания уровня обеспечения лекарствами петербургских льготников в бюджет заложены 11 млрд рублей, - заявил вице-губернатор Эдуард Батанов, выступающий с докладом о проекте бюджета Петербурга на 2021-й, 2022-й и 2023-й годы перед депутатами ЗакСа.

На проведение высокотехнологичных операций из общей суммы выделят 2,8 млрд рублей. Еще 1,7 млрд пойдут на закупку медицинского оборудования в больницы и поликлиники города. Почти столько же направят на обновление автопарка скорой помощи - через три года все машины там будут не старше пяти лет.

А 14 миллиардов заложены на «коронавирусные» стимулирующие выплаты медикам.