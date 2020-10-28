Суд закрыл бар на Рубинштейна, мешавший жить соседям

Суд закрыл один из баров на улице Рубинштейна. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга закрыл один из баров на улице Рубинштейна, на шум от которого жаловались местные жители. Их квартира в доме 1/43 литера А, находится прямо за стенкой от заведения и шум от посетителей довел людей до жалобы в Роспотребнадзор. А уже ведомство выдвинуло против собственницы помещения иск.

- Установлено, что организация общественного питания расположена на 2-м этаже жилого дома на одной лестничной площадке с жилыми квартирами, имеется один вход в парадную (совместный с жильцами дома), а зал для посетителей граничит с квартирой, в которой проживают граждане В. и В1, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Еще в феврале 2020 года бар, который арендует помещение, закрывали на 90 суток за нарушение санитарных норм, а сегодня суд вынес запрет хозяйке недвижимости сдавать ее в аренду под предприятие общественного питания.

Ни сама женщина, ни представители бара на заседание не пришли.