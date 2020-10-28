Суд отложил рассмотрение апелляции на арест жены рэпера Картрайта Марины Кохал

Марина Кохал находится в СИЗО с 3 августа. Фото: СОЦСЕТИ

Санкт-Петербургский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на арест жены рэпера Картрайта Марины Кохал. Ранее постановление об избрании меры пресечения женщине, подозреваемой в убийстве супруга, избрал Смольнинский районный суд.

- Причина переноса в том, что один из адвокатов занят в другом процессе. Заседание состоится 5 ноября, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что Марина Кохал находится под стражей с 3 августа 2020 года. 29 сентября суд продлил ей меру пресечения по 30 октября. Фактически, заседание по апелляции состоится уже после этого срока.

То есть заключение для Кохал должны продлить еще раз или же выпустить ее на свободу еще до рассмотрения жалобы.

Напомним, что о продлении ареста просило следствие. Время было необходимо для сбора доказательств вины супруги погибшего музыканта. Следователи уверены, что жена отравила мужа, а потом расчленила. Адвокаты Кохал заявляют, что их клиентка – не убийца, а улик у следствия нет.