2020-08-03T23:40:38+03:00
Происшествия

Адвокаты жены Энди Картрайта рассказали о любовнице рэпера, из-за которой его могла убить жена

По словам защитников Марины Кохал, девушка, к которой она могла приревновать, - всего лишь фанатка, коих у Энди было несколько сотен
Роман ЛЯЛИНДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Адвокаты Марины Кохал заверяют, что она не ревновала Энди Картрайта к предполагаемой любовнице Надежде. Фото: СОЦСЕТИАдвокаты Марины Кохал заверяют, что она не ревновала Энди Картрайта к предполагаемой любовнице Надежде. Фото: СОЦСЕТИ
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Адвокаты Марины Кохал, которая расчленила своего мужа рэпера Энди Картрайта, Сергей Лукьянов и Ирина Скурту отвергли все обвинения в том, что убийство мужа произошло на почве ревности. Напомним, ранее обратное утверждала сторона защиты покойной звезды рэп-сцены. Адвокат матери убитого Картрайта считает предполагаемую любовницу Надежду важной свидетельницей по делу и не готов комментировать ход собственного расследования.

Вдова Картрайта арестована до 30 сентября 2020 года по подозрению в убийстве.Роман ЛЯЛИН

Однако адвокаты Кохал уверены, что версия следствия притянута за уши и так называемая любовница была ничем не примечательной влюбленной в Энди фанаткой.

По словам адвокатов, у Картрайта было бесконечное количество фанаток, но ни одной любовницы. Фото: СОЦСЕТИ

По словам адвокатов, у Картрайта было бесконечное количество фанаток, но ни одной любовницы. Фото: СОЦСЕТИ

- Приглашение на концерт и приглашение на тусовки – вот и все общение с предполагаемой любовницей, - рассказала адвокат Ирина Скурту о переписке, которую прикрепили к делу. - Со стороны Марины этой девушке было отправлено одно сообщение. Надежда спросила у Энди: «Я выезжаю?». Марина за него ответила: «А какие будут предложения?». На этом переписка закончилась.

Однако Кохал все же насторожилась, когда следователи откопали ее общение с поклонницей мужа.

Адвокаты заверяют, что Марина лишь однажды ответила той самой фанатке и не беспокоилась на ее счет. Фото: СОЦСЕТИ

Адвокаты заверяют, что Марина лишь однажды ответила той самой фанатке и не беспокоилась на ее счет. Фото: СОЦСЕТИ

- Услышав про любовницу, Марина стала у нас спрашивать: «Это правда? Это правда?!» Но потом, когда она прочла эту переписку, расслабилась. По ее словам, она знала о Надежде и читала всю переписку с ней при Энди. Он говорил, что это просто фанатка. И Марина не переживала, так таких фанаток у Энди было триста, а любовниц - ни одной, - передала реакцию Марины КП-Петербург ее адвокат Ирина Скурту.

Напомним, по версии следствия, Энди Картрайтер умер 24 июля. Причина смерти пока не установлена. Известно лишь, что его бездыханное тело в квартире на Невском проспекте обнаружила жена. Кохал тут же набрала 112, но после двух гудков сбросила - испугалась последствий. В ту же минуту она решила расчленить труп и избавиться от останков, а всем объявить, что супруг пропал. Через четыре дня ее нервы сдали: она связалась с адвокатом Скурту, а та уже позвонила в полицию. Вину в убийстве Марина не признает.

Адвокаты Марины Кохал будут обжаловать ее арест.Роман ЛЯЛИН

Тем не менее 3 августа суд решил отправить ее в СИЗО на два месяца на время следствия.

Адвокат матери расчлененного рэпера Антон Кобит уверен, что его убили из-за ревности.Роман ЛЯЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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