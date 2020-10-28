Смольный разрабатывает варианты дистанционного обучения для школ Санкт-Петербурга

Для школьников Санкт-Петербурга разрабатывают несколько вариантов дистанционки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный не исключил введения дистанционного обучения для школ Санкт-Петербурга в случае серьезного ухудшения эпидситуации. Как рассказала вице-губернатор Ирина Потехина, власти готовятся к всплеску заболеваемости в январе и феврале, особенно по гриппу. Согласно ранним опросам родителей и педагогов, практически никто не хочет дистанционки, но «план Б» все же необходим.

- Нам нужны страховочные варианты. Одним из таких может стать создание общегородского онлайн-центра, где можно было бы для всех параллелей сделать полноценные онлайн-уроки. Да, занятия будет вести не твой родной учитель, но уроки можно будет посмотреть. Для этого наверняка понадобятся собрать команду тьюторов (репетиторов – Прим.ред), которые следили бы за детьми и подстраховывали их на уровне домашних заданий и непонятых тем, - поделилась размышлениями вице-губернатор в ходе программы «Инсайд» на Фонтанке.ру.

Напомним, что с 26 октября по 8 ноября школьники сидят на двухнедельных каникулах, чтобы прервать цепочку заражений. В будущем власти больше не планируют еще раз продлевать отдых учащимся.