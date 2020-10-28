Еще 19 петербуржцев и 112 предприятий получили протоколы за нарушения по коронавирусу

Усиленный контроль за масочным режимом продолжается в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный поделился итогами проверок во второй день усиленного контроля за соблюдением мер безопасности по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Напомним, надзорных рейдов стало больше в три раза с 26 октября. За минувший вторник, 27 октября, нарушителями оказались 19 горожан и 112 предприятий. Это чуть меньше, чем в первый день. Возможно, меры Смольного действуют, и никто не хочет нарваться на штраф.

Чаще всего у предприятий проблемы с масками и перчатками. Фото: Смольный

- За прошедший день специалисты проверили 3 645 организаций из потребительского сектора и составили 112 административных протоколов. Нарушителей среди горожан оказалось 19 - 9 в наземном общественном транспорте, 9 в вестибюлях метро и 1 на платформе подземки, - гласит отчет Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности в Санкт-Петербурге.

Больше всего нарушителей среди предприятий было в Московском, Выборгском и Петроградском районах. Число выданных QR-кодов, подтверждающих соответствие стандартам безопасности, постоянно растет.