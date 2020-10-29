Базу доноров антиковидной плазмы создали в Санкт-Петербурге

В базе доноров антиковидной плазмы в Петербурге состоит около 500 человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уже появилась своя база доноров антиковидной плазмы. Это люди, которые уже переболели коронавирусом и у них выработались антитела, успешные для борьбы с инфекцией. Об этом на телеканале Санкт-Петербург рассказала заместитель главного врача Городской станции переливания крови Наталья Орлова.

- Да, мы как раз формируем базу доноров, и на сегодняшний день в ней состоит порядка 500 человек, - отметила Орлова.

Сейчас база доноров растет достаточно быстро. Летом в ней находились всего 100 человек.

Однако не только Городская станция занимается приемом доноров на плазму от коронавируса. Этим занимаются сразу несколько стационаров Петербурга.

Напомним, что отбирают доноров достаточно жестко. У них не должно быть хронических заболеваний, возраст от 18 до 55 лет и высокие титры антител к SARS-CoV-2.