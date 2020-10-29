Общественные обсуждения проекта планировки территории для станций «коричневой» ветки метро начались в Санкт-Петербурге

Первые шесть станций "коричневой" ветки должны построить к 2026 году. Фото: "Метрострой"

Общественные слушания по размещению объектов шестой, «коричневой» ветки метро начались в Санкт-Петербурге. На них должно быть определено межевание террритории, где впоследствии появятся вестибюли станций участка Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до «Обводного канала - 2» и электродепо «Красносельское».

- Проект планировки с проектом межевания территории выполнен ООО «ГеоКад» по заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Общественные обсуждения продлятся с 29 октября по 21 декабря 2020 года, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что в состав строящегося участка, длиной в 14,5 км, входят шесть станций: «Казаковская», «Путиловская» (пересадка на «Кировский завод»), «Броневая», «Черниговская» (пересадка на «Московские Ворота»), «Боровая» (заложена возможность пересадки на перспективную кольцевую линию), «Обводный канал-2» (она же «Каретная», пересадка на «Обводный канал»).

Срок открытия – до 2026 года.