Мемориальную доску академику Гранову установили в Санкт-Петербурге

В Петербурге состоялось открытие мемориальной доски хирургу Гранову. Фото: assembly.spb.ru

В Петербурге появилась мемориальная доска в честь почетного гражданина города, выдающегося хирурга, академика Анатолия Гранова. Ее торжественно открыли в четверг, 29 октября, на доме №4 по Петровской набережной. В церемонии приняли участие родные, близкие, коллеги известного петербуржца. На мероприятии также побывал председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

– Есть люди, чьи судьба, биография и дела навеки золотыми буквами вписаны в историю не только нашего славного Города-Героя Ленинграда – Санкт-Петербурга, но и всей России. Анатолий Михайлович Гранов относится к числу таких людей, – отметил Вячеслав Макаров на церемонии. – Благодаря его высочайшему профессионализму, блестящим организаторским способностям и лидерским качествам сегодня, в труднейший для нас период борьбы с пандемией, петербургская и отечественная медицина имеет в своем распоряжении передовые научные методики исследований и лечения, оснащена самой современной материальной и технической базой.

Напомним, что Анатолия Гранова не стало в 2017 году. С 1993 года он возглавлял Российский научный центр радиологии и хирургических технологий. Был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также Государственной премии РФ и премии Правительства РФ.