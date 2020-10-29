На интерактивные экскурсии и квесты приглашают в каникулы школьников Санкт-Петербурга

Экскурсии и квесты расскажут об истории и культуре родного города. Фото: Городской культурно-просветительский проект «Открытый город»

Провести осенние каникулы с пользой? Запросто! Школьников и их родителей приглашают на бесплатные квесты и интерактивные экскурсии, которые будут проходить до самого 9 ноября. Организатор развлечений с толком – городской культурно-просветительский проект «Открытый город».

Экскурсии и квесты расскажут об истории и культуре родного города в онлайн- и офлайн-форматах. Так, экскурсия под названием «Городские великаны» пройдет очно.

– Маленькие исследователи города отправятся в необычное путешествие по Петроградской стороне: вспомнят самые значимые архитектурные сооружения нашего города и узнают, по чьим проектам они создавались, – рассказывают организаторы. – Ребят ждет много интересных историй, связанных с историей Петербурга

А вот квест «Символы Петербурга» проведут онлайн. Мальчишки и девчонки смогут выполнять задания и узнавать историю города, не выходя из дома. Для младших школьников «Открытый город» и Академия Штиглица подготовили онлайн-мастер-класс: вместе специалисты и дети сделают дракона из бумаги.

Все мероприятия проходят бесплатно, но по записи на сайте проекта: открытыйгород.рф.