Ноябрь начнется в Санкт-Петербурге с аномального тепла

Ноябрь в Петербурге начнется с теплой погоды. Фото: Олег ЗОЛОТО

Начало ноября будет в Петербурге аномально теплым. Вместо заморозков, снега и гололеда, горожане смогут наблюдать еще зеленую травку и мокнуть под осенними дождями. Такой прогноз дал главный синоптик города Александр Колесов.

- Теплая погода точно будет стоять первую декаду ноября. Не так, как сейчас, но +6…+7 днем мы увидим, - рассказал метеоролог «Невским новостям».

Напомним, что ранее, в разговоре с «КП-Петербург», Александр Михайлович пообещал похолодание и минусовые температуры во второй половине ноября. А пока разовые заморозки возможны лишь по отдельным районам Ленинградской области.

-В ночные часы до -2…-3, но днем все прогревается. Пока теплый период, ничего не меняется, - отметил синоптик.

И хоть теплая погода дает небольшую отсрочку автомобилистам с заменой летней резины на зимнюю, сильно тянуть с этим делом не стоит. Ведь «день жестянщика» каждый раз приходит неожиданно.