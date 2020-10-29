Ноябрь начнется в Санкт-Петербурге с аномального тепла

Ноябрь в Петербурге начнется с теплой погоды.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Начало ноября будет в Петербурге аномально теплым. Вместо заморозков, снега и гололеда, горожане смогут наблюдать еще зеленую травку и мокнуть под осенними дождями. Такой прогноз дал главный синоптик города Александр Колесов.
- Теплая погода точно будет стоять первую декаду ноября. Не так, как сейчас, но +6…+7 днем мы увидим, - рассказал метеоролог «Невским новостям».
Напомним, что ранее, в разговоре с «КП-Петербург», Александр Михайлович пообещал похолодание и минусовые температуры во второй половине ноября. А пока разовые заморозки возможны лишь по отдельным районам Ленинградской области.
-В ночные часы до -2…-3, но днем все прогревается. Пока теплый период, ничего не меняется, - отметил синоптик.
И хоть теплая погода дает небольшую отсрочку автомобилистам с заменой летней резины на зимнюю, сильно тянуть с этим делом не стоит. Ведь «день жестянщика» каждый раз приходит неожиданно.