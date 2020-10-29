Депутат ЗакСобрания Санкт-Петербурга Цивилев изолировался из-за коронавируса

Алексей Цивилев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в семье. Фото: vk.com/alexey2

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса. Об этом парламентарий сообщил на своей личной странице во «Вконтакте». По его словам, результата теста на инфекцию у него пока нет, но первый симптом болезни есть – отсутствие запаха лимона.

- В нашей семье COVID-19, мы сейчас находимся на изоляции. Возможно, свой эфир проведу завтра. Как-то так… - пишет Алексей Цивилев во «Вконтакте».

Парламентарий отмечает, что продолжит отрабатывать обращения горожан в штатном режиме, несмотря на работу из дома и возможные симптомы COVID-19.

Тем временем в Санкт-Петербурге, напомним, продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За минувший день инфекцию выявили еще у 758 горожан. Итого за все время пандемии в Северной столице заболели 59 721 человек, умерли 3 765, а выздоровели 37 672.