2020-06-18T18:05:12+03:00
Общество

Петербургский депутат попросил оставить бесплатный вход в Летний сад и ЦПКиО

Алексей Цивилев направил обращение к министру культуры Ольге Любимовой и вице-губернатору города Владимиру Кириллову
Полина ЖУКОВА
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Депутат из Петербурга попросил не вводить плату за посещение парков.Депутат из Петербурга попросил не вводить плату за посещение парков.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев вступился за возможность горожан бесплатно посещать парки. Он обратил внимание на вопрос о введении платного входа в Летний сад и Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова. О такой мере после «карантина» ранее заговорили в руководстве и одного, и другого парка. В частности, директор Русского музея Владимир Гусев упомянул об убытках учреждения культуры из-за пандемии, которые оценили в 90 миллионов рублей. В руководстве ЦПКиО также рассматривали платный вход как возможность просчитать количество человек для организации безопасного отдыха.

И хотя официально о введении платы в этих парках не сообщалось, а лишь обсуждалась такая возможность, петербуржцы уже успели сильно огорчиться. Особенно сейчас, когда все с нетерпением ждут новых послаблений и открытия зеленых зон для прогулок. Предупредить «несправедливость» решил и депутат Алексей Цивилев, направив обращение к министру культуры Ольге Любимовой – с предложением не вводить плату за вход в Летний сад. По поводу второго парка, местного уровня, он обратился к вице-губернатору Петербурга Владимиру Кириллову.

– Горожане после снятия ограничений будут нуждаться в прогулках и посещении парков. Для жителей города, которые не имеют своих дачных участков, это единственная возможность отдохнуть с детьми на природе, особенно в наступившую летнюю жаркую погоду, – отмечает Цивилев в обращении.

Тем временем в Русском музее «КП-Петербург» сообщили, что на данный момент плату за вход и в Летний сад, и в Михайловский сад вводить не планируется.

Напомним, что ранее глава местного Роспотребнадзора Наталья Башкетова сообщила, что в Петербурге парки для посещения откроют не раньше 1 июля.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Красимир Врански, руководитель общественного движения «Красивый Петербург»:

– В центре Петербурга, где не хватает зеленых насаждений, очень важно, чтобы все возможные зеленые территории были максимально открытыми и свободными для посещения горожан. Я знаю, что жители высказываются против платного входа в парки. В европейских странах, где я изучал урбанистику и городское планирование, я не припомню, чтобы где-то бы платный вход в парках в центре города. И важны не только зеленые территории, но и места и у воды. Это места, где люди могут отдохнуть и приятно проводить время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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