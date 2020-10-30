Петербургского школьника наградили медалью "За мужество" за спасение девочки с собакой из ледяной реки

Петербургский школьник награжден медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» / Фото: Смольный

В пятницу, 30 октября 2020 года, в Санкт-Петербурге наградили медалью "За проявленное мужество" школьника Семена Уварова, который вытащил из подо льда девочку с собакой. Церемония прошла в онлайн режиме при участии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и парламентария Вячеслава Макарова.

- Зимой, на льду реки Ижоры могла произойти трагедия. Но смелый юноша не позволил случиться страшному. Семен занимается спортом, знает, как действовать в экстремальной ситуации. Он обладает не только силой духа, но и добрым сердцем ленинградца-петербуржца, – сказал губернатор Александр Беглов.

Инцидент произошел в феврале 2020 года. Девочка выгуливала собаку и провалилась под лед. Семен не раздумывая бросился за ей и быстро спас обоих.

- Отмечая заслуги подрастающих ребят, мы на самом деле создаем крепкую опору для нашего государства. Россия будет уверена в своем будущем до тех пор, пока ее юное поколение будет воспитываться на таких примерах самопожертвования и готовности подставить свое плечо другому в самую трудную минуту, - добавил Макаров.

Ранее мальчика уже наградили Почетной грамотой и медалью Всероссийского общества спасения на водах, а также памятной медалью «Колпино – город воинской славы».

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