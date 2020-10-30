Молодого петербуржца, устроившего пьяное ДТП с погибшим, отправили в СИЗО до суда

За смертельное ДТП водитель "Мазды" может сесть на срок от 5 до 12 лет. Фото: vk.com/spb_today

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца 29-летнего водителя «Мазды», который в ночь на 29 октября устроил гонки с полицией на Парнасе. Итогом стало ДТП, в котором погиб пассажир иномарки.

- По мнению следствия, задержанный, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Мазда 6», следовал по проезжей части в условиях пасмурной погоды, темного времени суток, мокрого дорожного покрытия со скоростью порядка 100 км/ч, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Остановить лихача попытался экипаж ГИБДД, но водитель «Мазды» только сильнее нажало на педаль, не справился с машиной на повороте и влетел в припаркованный автобус.

Сидевший спереди 28-летний пассажир погиб на месте. Позднее в соцсетях появилась информация, что у мужчины осталась жена и маленький ребенок.

Водителю «Мазды» предъявлено обвинение. За ДТП с погибшим, совершенное в пьяном виде, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.