Беглов пообещал навести ночной порядок на Рубинштейна

Власти Санкт-Петербурга продолжат жесткие рейды в бары и рестораны на Рубинштейна, которые работают в ночное время вопреки запрету по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал от органов власти и стражей порядка взять на особый контроль ресторанный центр Северной столицы – улицу Рубинштейна. Напомним, с 26 октября в городе запрещена работа всех увеселительных заведений с 23:00 до раннего утра. К тому же по выходным Рубинштейна стала пешеходной в ночное время, а по праздникам для транспорта дорога закрыта круглосуточно. Однако все запреты не мешают некоторым нарушителям.

- Местные жители все время жалуются на скопление припаркованных машин, автомобильные пробки. На этой популярной среди горожан и гостей улице необходимо навести порядок, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Новый надзорный рейд по выявлению нарушителей состоится в субботу, 31 октября. Вдобавок уже с 24-го числа месяца инспекторы ГИБДД ловят нарушителей среди автомобилистов.