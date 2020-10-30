Назойливый петербуржец получил по лицу за просьбу надеть маску всем пассажирам автобуса

Пассажир автобуса накинулся на петербуржца, который назойливо приставал к людям без масок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Назойливый петербуржец Иван снял на видео то, как он проверяет пассажиров автобуса на наличие масок, за что в итоге получил по лицу. Запись гражданского «надзорного рейда» появилась в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по видео, Иван практически тыкал смартфоном в лица горожан, вопрошая, где же их средства индивидуальной защиты. Комментаторы предположили, что «инспектор» был пьян.

Всем пассажирам без исключения не понравилось, что их снимает посторонний человек. Несколько горожан не стали конфликтовать с Иваном и просто промолчали, другие намекнули ему идти своей дорогой. В итоге у одного из пассажиров лопнуло терпение, и он заступился за одну из женщин со словами «Тебе объяснить?!» и кулаками.

- Иван потерял сознание и его выкинули на Долгоозерной улице, - пересказывают слова Ивана о «счастливом» конце истории в сообществе.

Тем временем за октябрь в Санкт-Петербурге оштрафовали почти 500 нарушителей масочного режима.