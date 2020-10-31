НИИ Вредена нашел поставщика 6 рук, 12 ног и 24 туловищ за 16 млн рублей

Петербургский НИИ нашел поставщика частей тела за 16 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена достаточно быстро нашел себе поставщика частей тела. Напомним, ранее новость о покупке 6 рук, 12 ног и 24 туловищ взорвала медиапространство Санкт-Петербурга. Директор института Рашид Тихилов тогда не понял информационный шум и заверил, что никакого криминала в госконтрактах нет – биоматериал нужен исключительно для обучения студентов-хирургов.

- Ну невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую, если учиться по картинкам из учебника! Вреда от такого врача для живых пациентов будет больше, чем пользы! – ранее объяснил закупку директор НИИ Вредена.

В итоге части тела оценили в 16 миллионов рублей. Спустя две недели контракты получили москвичи – Медико-гуманитарный институт дополнительного образования. Учреждение стало единственным участником конкурса.