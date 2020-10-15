«Обычный петербургский заказ»: НИИ Вредена закупит 6 рук, 12 ног и 24 человеческих торса за 12,8 млн рублей

Петербургский НИИ сделал заявку на покупку частей тела, чем взбудоражил общественность. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург вновь прогремел на всю страну в связи с частями тела. Вот только в этот раз новость не в очередном жестоком преступлении, а в закупке НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена… 6 рук, 12 ног и 24 туловищ! Пользователи Сети да и читатели «КП-Петербург» тут же вопросили, для чего кому-то нужно «коллекционировать» подобное. Однако директор медучреждения Рашид Тихилов заверил, что никакого криминала здесь нет.

- Мы называем части тела – изделия медицинского назначения. Их закупка – обычная практика для крупных научных и медицинских центров. Ну невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую, если учиться по картинкам из учебника! Вреда от такого врача для живых пациентов будет больше, чем пользы! – объяснил закупку директор НИИ Вредена.

В НИИ имени Вредена раз в полтора-два года проводят такие закупки. Фото: Олег ЗОЛОТО

За части тела медучреждение готово отдать 12,8 млн рублей. Судя по техническому заданию в заявке на заключение контракта, ноги, например, должны быть исключительно с сохранением объема и тургора тканей (то есть конечности должны быть набухшими и эластичными – Прим.ред.). Естественно, тут же подчеркивается, что все для морфологических курсов и мастер-классов врачей.

- Медиков учат на таком биоматериале по всему миру. А пластиковые модели далеки от реальности. Подобные закупки мы проводим раз в 1,5-2 года в соответствии с законом, - добавляет Тихилов.

Директор НИИ Вредена подчеркивает, что закупаемые части тела, как правило, принадлежат не россиянам, а гражданам других стран.