«Газель» горела на КАД утром 31 октября

Горевшую "Газель" потушили из бетономешалки. Фото: vk.com/spb_today

Сразу два инцидента с «Газелями» произошли на КАД утром 31 октября. В одном из них, неподалеку от Таллинского шоссе, грузовичок сгорел. Видео случившегося сняли проезжавшие мимо автомобилисты. А некоторые не только сделали яркие кадры, но еще и помогли водителю «Газели».

- Я его потушил. А если бы на пару-тройку минут пораньше, то ущерба было бы меньше, - пишет в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» один из горожан.

Надо сказать, что не все водители остановились, чтобы помочь справиться с огнем. Видимо, в их машинах не оказалось обязательных огнетушителей. Пожарные тоже на место ЧП прибыть не успели. Так «Газель» и сгорела бы полностью, если бы мимо не проезжала бетономешалка, в которой всегда имеется запас воды для промывки смесителя. Ее шофер и помог справиться с возгоранием.

Напомним, что в другом ДТП, произошедшем у Кудрово, все закончилось куда печальнее. Там погиб водитель «Газели», влетевшей на обочине КАД в самосвал.