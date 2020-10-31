Еще 42 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Еще 42 смертельных случая произошли в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще 42 смертельных случая пополнили статистику летальности от коронавируса в Санкт-Петербурге. Такие данные за минувшие сутки приводит Оперативный штаб. И все это происходит на фоне рекордно растущей заболеваемости «ковидом» в городе.

- На утро 31 октября в Санкт-Петербурге зафиксированы 854 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 61 376 человек. 38 530 из них выздоровели. Однако излечиваются за сутки пока вдвое меньше, чем заражаются – 441 пациент выписан за минувшие 24 часа.

Что касается смертности, то Петербург остается на втором месте в России по общему числу летальных исходов. Жертвами болезни стали уже 3843 человека.

Подросло и количество тех, кто находится в активной стадии болезни. Под присмотром врачей дома или в стационарах остаются 19 003 петербуржца.