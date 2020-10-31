В Рыбацком капитально отремонтируют Рыбацкий мост, на котором проваливался асфальт

Рыбацкий мост ждет капитальный ремонт. Фото: Яндекс. Карты

Многострадальный Рыбацкий мост, который уже три года, как признан аварийным, наконец, ждет капитальный ремонт. Проект работ уже готов и получил одобрительное заключение экспертизы. После ремонта здесь вновь смогут ездить машины.

- В последние годы Рыбацкое активно застраивается. Мост здесь необходим, было много обращений от жителей микрорайона. Я дал поручение Комитету по развитию транспортной инфраструктуры взять этот вопрос на особый контроль, – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что мост через реку Славянку, который находится на оси Шлиссельбургского и Советского проспектов, с 2000 года закрыт для машин. Здесь разрешено только пешеходное движение. Но и оно небезопасно. Весной 2020 года здесь уже проваливался асфальт.

После ремонта ширина проезжей части не изменится, а вот пешеходные зоны расширят. Работы по реконструкции займут 12 месяцев. Они включены в адресную программу «Мостотреста» на 2121-2023-й годы.