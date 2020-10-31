От -5 до + 7 градусов тепла ожидается в Ленобласти 1 ноября

До -5 градусов будет 1 ноября в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Морозная и туманная, но одновременно теплая погода ждет жителей Ленинградской области в ближайшее воскресенье. Впрочем, загадки здесь нет, ведь холодно будет ночью, а тепло, что логично – днем.

- 1 ноября в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3…-2 градуса, на востоке до -5. Днем +2…+7. Атмосферное давление изменится мало, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

О тумане с подачи синоптиков предупреждает и областное управление МЧС. Спасатели напоминают автомобилистам, что больше трети серьезных аварий происходит в условиях плохой видимости и просят быть осторожными.