Движение по КАД в районе дамбы ограничат со 2 ноября 2020

Движение на дамбе ограничат на два дня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Со 2 ноября вводится ограничение движения по Кольцевой автодороге в районе дамбы. В течение двух дней здесь будут трудиться работники дорожной службы. Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим в районе ремонта.

- В период со 2 по 3 ноября на мосту судопропускного сооружения С-2 вводятся временные ограничения движения поочередно на Невской и Финской сторонах в правой и средней полосе, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Одновременно дорожные работы пройдут и на 115-116 км САД КЗС, в связи с ними вводятся временные ограничения движения транспорта в средней и левой полосе.

В дирекции дамбы приносят извинения водителям за временные неудобства и просят внимательно следить за знаками и разметкой.

Напомним, что с 4 ноября закрывается разворотное кольцо с Приморского шоссе на КАД в сторону Кронштадта.