Суд отправил в тюрьму дворника, зарезавшего прохожего в Санкт-Петербурге

Дворник, зарезавший неприятеля в День святого Валентина, получил 6 лет колонии. Фото: t.me/SPbGS

Октябрьский районный суд отправил за решетку дворника, который зарезал прохожего в День святого Валентина в Санкт-Петербурге. Напомним, ночью между рабочим и другим мигрантом произошел конфликт. Оба оказались жителями Узбекистана, но общего языка они так и не нашли. Внезапно к коллеге подскочил еще один сотрудник ЖКС и вонзил неприятелю нож прямо в грудь.

- Установлено, что злоумышленник действовал умышленно с целью убийства. Он нанес не меньше двух ударов в грудь мужчины в область жизненно важных органов. Потерпевшему тем самым был причинен тяжкий вред здоровью. Его смерть наступила спустя пару часов в Мариинской больнице, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Преступник вину признал полностью и раскаялся. В итоге суд отправил его на шесть лет в исправительную колонию строгого режима.