Петербургские депутаты призвали губернатора закрыть торговые центры и отправить школьников на удаленку

Депутаты призвали губернатора закрыть все ТЦ, как было весной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты петербургского Законодательного собрания Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко обратились к губернатору Александру Беглову с призывом ужесточить карантинные меры. В частности, предлагается ограничить работу торговых центров и отправить школьников на домашнее обучение, как было весной.

- Система здравоохранения работает в экстремальных условиях, с максимальной нагрузкой уже более полугода. Резервы почти исчерпаны, - приводит текст обращения «Мойка 78».

Депутаты отмечают, что город не может бесконечно наращивать места в стационарах, выводить на работу новый медперсонал и выискивать дополнительные машины скорой помощи.

Кроме обязательного масочного режима, мерами борьбы с «ковидом» должны стать: ограничение числа посетителей (частичное закрытие) в крупных ТЦ, клубах, барах, ресторанах. Дистанционка для школьников и студентов, а также самоизоляция для пенсионеров.

Напомним, что в Смольном назвали нынешний уровень заболеваемости критическим и намекнули на более строгий карантин.