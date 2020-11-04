Атмосферный фронт установит теплую погоду в Санкт-Петербурге 4 ноября 2020 года

Атмосферный фронт повлияет на погоду в Петербурге 4 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что почти все деревья скинули багряно-желтую листву, в Санкт-Петербурге все еще стоит теплая погода. В среду, 4 ноября 2020 года, в Северной столице будет немного пасмурно, к вечеру даже пройдут небольшие дожди. Однако это не сможет испортить выходной, праздничный день.

- Сегодня на погоду окажет влияние приближающийся атмосферный фронт. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут небольшие дожди, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем в Петербурге температура воздуха прогреется до плюс 8-10 градусов, по Ленинградской области до 7-12 градусов тепла. Это на 5-6 градусов выше климатической нормы на начало ноября.

Ветер в городе ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду. Напомним, что в области с вечера начнет бушевать ураган вплоть до конца рабочей недели.