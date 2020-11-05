Еще больше 1 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге на 5 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб обновил данные по COVID-19 по стране. Так, число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 5 ноября 2020 года составило 1093 человека. Это новый рекорд для Северной столицы. Планку в 1 тысячу человек эпидемия преодолела еще накануне.

- В общей сложности за время эпидемии коронавирусом в Петербурге заболели 66 263 человека, из них полностью выздоровели 40 970 человек, 523 пациента за последние сутки, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Также за последние сутки было подтверждено 26 новых летальных случая. За все время пандемии в Петербурге скончались 4 024 человека.

Петербуржцы активно сдают анализы на наличие инфекции. Накануне были обследованы более 34 тысяч горожан.

Напомним, что на сегодня "ковидных" больных принимают в 21 городских больницах. Всего в Петербурге оборудовано порядка 8 тысяч коек.