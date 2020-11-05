Поезд насмерть сбил лося в Ленобалсти

Лося насмерть сбил поезд в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагическое столкновение лося и поезда произошло в ночь на 4 ноября в Волосовском районе Ленинградской области. Шедший состав не успел остановиться, и на полном ходу сшиб вышедшего на пути сохатого.

- 4 ноября в 02:35 в транспортную полицию от диспетчера железной дороги поступило сообщение о том, что на перегоне Кикерено-Елизаветино Ленинградской области обнаружено погибшее животное – лось, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления транспортной полиции.

Приехавшие на место стражи порядка установили, что смерть животного наступила именно от травм, полученных при ударе о состав. Люди при ЧП не пострадали, задержки движения не было.

отметим, что при подобном случае на обычной дороге, автовладельцу придется покрыть ущерб природе в 80 тысяч рублей.

Напомним, что в тот же день, но в другом конце Ленобласти, в выборгском парке Монрепо нашли самца косули, застрявшего в заборе. Его судьба оказалась более счастливой и животное спасли.