В пансионате для престарелых в Песочном произошла вспышка коронавируса

Вспышка коронавируса произошла в частном пансионате для престарелых и инвалидов «Курортный». Фото: Олег ЗОЛОТО

Вспышка коронавируса произошла в частном пансионате для престарелых и инвалидов «Курортный», который находится под Петербургом в поселке Песочный. Об этом «КП» сообщили в городском управлении Роспотребнадзора. Как рассказали в ведомстве, с 22 октября по 5 ноября в учреждении зарегистрировали 38 инфицированных COVID-19 и пневмонией.

- Среди заболевших есть, как и пожилые постояльцы, так и сотрудники пансионата, - отметили в Роспотребнадзоре. - Зараженных сразу же госпитализировали в городские стационары, где за ними наблюдают врачи.

После того, как выявили случаи заболевания, в «Курортном» обследовали контактных проживающих и работников пансионата. А в самом здании провели дезинфекцию и дезкамерную обработку постельных принадлежностей. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, что недавно 10 артистов петербургского театра им. Ленсовета заразились COVID-19.