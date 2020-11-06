Ответственность за успеваемость школьников на удаленке переложили на родителей

Идти или не идти в школу, вот в чем вопрос. Фото: Артем КИЛЬКИН

Интересная особенность выяснилась о варианте удаленного обучения для тех школьников, родители которых решат не отправлять детей на очные занятия после каникул, а оставить дома. Как оказалось, следить за успеваемостью учеников будут не преподаватели, а сами родители.

- Те, кто остаются дома считаются на домашнем, а не на дистанционном обучении. То есть, родители пишут в заявлении, что берут на себя ответственность за освоение программы, получают все материалы и связываются с учителем по мере необходимости, - рассказала читательница «КП-Петербург», чей ребенок ходит в одну из школ Фрунзенского района.

При этом уроки онлайн для тех, кто обучается дома, учителя, как весной, проводить не будут. Для старшеклассников обещаны наставники-тьюторы, которые могут помочь с объяснением непонятной части программы, но в остальном, рассчитывать надо на себя.

Отметим, что с 9 ноября все школы Петербурга будут работать в обычном режиме. Чтобы оставить ребенка дома, надо написать заявление директору.