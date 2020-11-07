Покой нам только снится: Ночью на Рубинштейна вовсю работают бары вопреки запретам Смольного

Увеселительные заведения Санкт-Петербурга продолжают работать по ночам вопреки коронавирусным запретам властей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Корреспондент «Комсомолки» прошелся с тайной проверкой ограничительных мер по коронавирусу в увеселительных заведениях на улице Рубинштейна в ночь с 6 на 7 ноября. Как оказалось, покой местным жителям только снится – некоторые бары и рестораны даже не думали закрываться с 23:00 до 06:00, как этого требуют в Смольном.

Социальной дистанцией нигде и не пахнет. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Работающих баров довольно много. Те, которые в подворотнях, вообще не беспокоятся, просто запирают двери, чтобы не прошла проверка. Время 23:40, а народу везде битком. Но большинство работает под прикрытием, - рассказывает «тайный агент» «КП-Петербург».

Многие бары работают скрытно, запирая двери от нежеланных проверок надзорного патруля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, с 9 ноября 2020 года в Северной столице вступят в силу новые запреты по коронавирусу. Ограничения касаются в том числе и баров и ресторанов в ночное время – им продлили запрет на работу ночью по 29 ноября. При этом контроль за соблюдением мер безопасности обещают еще сильнее ужесточить.

Добавим, что полный репортаж из «ковид-диссидентских» баров выйдет на сайте «КП-Петербург» в субботу, 7 ноября.