231 человек пропал за октябрь в Санкт-Петербурге

"ЛизаАлерт" отчиталась по заявкам о пропавших людях в Санкт-Петербурге за октябрь 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» отчитались о статистике пропавших людей за октябрь 2020 года. Число исчезнувших горожан не такое рекордное, как в августе, но все равно пугает – поступила 231 заявка. К счастью, 196 пропавших успешно нашли, они целы и невредимы. На этот раз не обошлось без грибников, которые продолжают теряться в лесах. Такие заявки молниеносно получают статус срочных.

Статистика по пропавшим за октябрь 2020 года в Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/lizaalert_piter

- Погода совсем не благоволила, было много дождей и даже первые заморозки, добровольцам приходилось несладко. Но ребята потрудились на славу! Из 231 заявки срочными были 134, а это более 50%! Не может не радовать и общая статистика: 196 человек было найдено живыми, - рассказали в группе регионального отделения «ЛизыАлерт» во «Вконтакте».

К сожалению, 13 из пропавших горожан нашли мертвыми. Больше десятка петербуржцев по-прежнему числятся исчезнувшими без вести. Если вы видели кого-то из них (фотографии есть в альбоме группы поисковиков – Прим.ред), то просьба срочно позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.