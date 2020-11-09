58 классов в 32 школах Петербурга переведены на удаленку из-за коронавируса

58 классов в 32 школах отправлены на карантин. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по образованию Санкт-Петербурга привел свежую статистику по ситуации с классами, отправленными на дистанционное образование из-за вспышек инфекционных заболеваний. Пока что показатели относительно невысокие.

- На сегодня, 9 ноября, в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты шесть групп в пяти детских садах. На обучении с использованием дистанционных технологий находятся 58 классов в 32 школах (0,29% от общего количества классов в городе), - сообщает пресс-служба Комобра.

Отметим, что это примерно вдвое меньше классов, чем было до начала осенних каникул, специально продленных с недели до двух, дабы сократить число больных среди учеников.

К тому же, с 9 ноября родители школьников могут забрать их на домашнее обучение, просто написав заявление директору. Правда, и отвечать за успеваемость будут они сами.

Очное обучение осталось без изменений.