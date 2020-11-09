Крупное сообщество про открытые крыши Санкт-Петербурга заблокируют во «Вконтакте»

Суд постановил заблокировать паблик про открытые крыши Санкт-Петербурга во "Вконтакте". Фото: Олег ЗОЛОТО

«Вконтакте» по решению суда заблокирует одно из самых крупных сообществ про открытые крыши Санкт-Петербурга. На данный момент там чуть больше 45 тысяч подписчиков. В паблике временами публикуют адреса с открытыми крышами домов в разных районах города. Помимо этого в сообществе продаются наборы универсальных ключей от домофона, чтобы начинающий руфер мог пробраться в любую парадную.

Прокуратуре эти забавы пришлись не по душе. Тем более если вспомнить недавнюю трагедию, в которой руфер и его спутница насмерть разбились, упав с крыши дома на улице Рубинштейна, где живет режиссер Герман-младший.

Типичная публикация сообщества с инструкцией для юных руферов. Фото: СОЦСЕТИ

- Поводом для обращения в суд стало обращение гражданина о возможных нарушениях действующего законодательства в связи с организацией экскурсий на крыше, в том числе посредством вышеуказанного интернет-ресурса, - передает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

В итоге суд удовлетворил требование надзорного органа, но решение еще в законную силу не вступило. 9 ноября паблик доступен для всех желающих.