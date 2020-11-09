Ветеринары «Велеса» впервые поставили на ноги переломанного лосенка, которого американцы советовали усыпить

Переломанный лосенок Гоша идет на поправку - медленно, но верно. Фото: vk.com/veles_spb

Переломанный лосенок Гоша впервые встал на ноги под чутким присмотром ветеринаров центра «Велес» в Ленобласти. Напомним, малыш почти два месяца проходит тяжелейшую реабилитацию. Врачи выяснили, что юный сохатый чего-то испугался и неудачно перепрыгнул через ограждение и сильно упал. Как итог – минимум одна сломанная нога и растянутые суставы. Американские коллеги медиков из «Велеса» даже советовали сделать лосенку эвтаназию, поскольку не видели шансов на выздоровление. Но наши врачи не оставили надежду и борются до конца.

Первый месяц Гоша учился стоять с помощью подвешивания. Фото: vk.com/veles_spb

- А мы уже вот так пытаемся стоять! Ежедневные тренировки по несколько раз в день дают о себе знать, - похвастались положительными результатами лечения в «Велесе».

Самостоятельно Гоша пока еще не поднимается и почти все время лежит. Встает он лишь при помощи ветеринаров, зато без поддержки держит равновесие. Прогресс очевиден, и все подписчики «Велеса» благодарят медиков и желают Гоше здоровья.