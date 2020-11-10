Верховный суд РФ поставил точку в вопросе охранных границ Охтинского мыса

Верховный суд РФ утвердил границы памятников на Охтинском мысе. Фото: "Газпром нефть"

Верховный суд РФ оставил в силе решение сохранить ранее установленные охранные границы Охтинского мыса в Санкт-Петербурге. Апелляционная комиссия отклонила жалобу депутата ЗакСа Бориса Вишневского и его помощника. Напомним, лишь часть территории признали объектом культурного наследия. На месте в будущем построят современный комплекс «Газпрома», внутри которого разместятся офисы, конференц-залы, рестораны, кафе и фитнес-центр. Градозащитники негодуют.

- Данное решение (оставить в силе ранний приказ Минкультуры РФ – Прим.ред.) обрекает на уничтожение археологические памятники Охтинского мыса, - считает Вишневский в своем Telegram-канале.

Добавим, что давным-давно на месте стояли шведская крепость и поселение Ниеншанц. Петр I взял их штурмом в 1703 году. Отметим, что застройщик обещает помимо здания, выглядящего как хрустальный корабль, благоустроить территорию вокруг и сделать общественное пространство для прогулок и отдыха.