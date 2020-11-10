Смольный ответил на слухи про очередной рост цен на разовый проезд в Санкт-Петербурге

Смольный ответил на слухи про подорожание разового проезда в течение следующих трех лет в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный прокомментировал сообщения некоторых СМИ о возможном подорожании цен на разовый проезд в общественном транспорте в течение следующих трех лет в Санкт-Петербурге. В комитете по транспорту ответили «Комсомолке», что не стоит торопить события.

- Речь идет только о подорожании на 2021 год. Смотрите актуальное билетно-тарифное меню, - сообщили в Комтрансе.

Билетно-тарифное меню на транспорт в Санкт-Петербурге в 2021 году. Фото: Комтранс

Напомним, в 2021 году Смольный сократит число видов проездных билетов до шести, чтобы пассажирам было удобнее и без путаницы пользоваться услугами перевозчиков. Стоимость жетона в метро составит 60 рублей, а в наземном транспорте – 55. Месячные проездные подорожают на 7,9%, льготные на 4%, разовые электронные на 7,9% для метро и 9,1% для наземного транспорта. Останется и единый билет на 90 минут для всех видов транспорта, но и он подорожает – на 2,9%.