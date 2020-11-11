Художественную ночную подсветку центра города сохранят в Санкт-Петербурге

Художественную подсветку не будут отключать вечером и ночью в центре Санкт-Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В вопросе художественной подсветки центра Санкт-Петербурга поставлена точка. В среду, 11 ноября 2020 года, СПб ГБУ "Ленсвет" заявил, что не планирует отключать освещение зданий в вечерние и ночные часы.

- Оформленные декоративным светом достопримечательности должны создавать единое целое с мерцающими и переливающимися новогодними гирляндами как в вечернее, так и в ночное время, - отметили на предприятии.

С 2019 года "Ленсвет" начал плановую замену светильников с энергоемкими ртутными лампами на светодиодные, которые значительно экономичнее и сохранили городу уже 33 миллиона рублей. В 2020 году все оставшиеся ртутные лампы будут полностью заменены. Предполагается, что уже к концу 2021 года это сэкономит 91 миллион рублей.

Сегодня для подсветки 500 городских объектов, в том числе памятников, мостов и фасадов здания, используется 91,5 тысяча маломощных светильников, в том числе 22 процента светодиодных.