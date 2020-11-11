29-летний бомж из Мурино задержан за жесткое изнасилование 14-летней школьницы

Полиция задержала 29-летнего муринца, подозреваемого в изнасиловании школьницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские следователи нашли и задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 14-летней школьницы. 5 ноября девочка, находившаяся под воздействием наркотиков, сама пришла в больницу с жалобой на боль в половых органах. Позднее мать девушки написала заявление о том, что ее дочь развратил неизвестный в отеле в центре Петербурга.

- Сама девушка следователям пояснила, что в течение ночи с 4 ноября, в номере отеля на проспекте Добролюбова, 5, употребляла с малознакомыми людьми наркотические средства и алкогольные напитки, периодически теряла сознание, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Медики определили у школьницы тупую травму влагалища и остаточное воздействие психотропных веществ. Девушку отправили на амбулаторное лечение, а поисками ее обидчика занялись полицейские.

9 ноября в Мурино, на улице Корнея Чуковского был задержан 29-летний мужчина без определенного места жительства, у которого изъяли несколько пакетов с белым порошком.