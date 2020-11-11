67 классов в 30 школах закрыты на карантин в Санкт-Петербурге

В Петербурге 67 классов ушли на карантин. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге уменьшилось количество классов, ушедших на карантин из-за вспышки коронавируса или других острых респираторных инфекций. В понедельник их было 58, во вторник стало 75 и 67 - в среду.

- На 11 ноября в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на карантин отправлены 67 классов в 30 школах, что составляет 0,34% от общего количества классов в городе, - сообщает пресс-служба Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

При этом школьники не отдыхают на удаленке, а продолжают осваивать учебную программу, пусть и дистанционно.

А вот число заболевших детсадовцев резко выросло. Закрыты для посещения уже 12 групп в семи детских садах. Сутки назад групп было шесть в пяти садиках. Впрочем, общий показатель не критичен.

Напомним, что в связи с ростом суточной заболеваемости коронавирусом, Смольный ужесточил карантинные меры. Они вступят в действие 14,15 и 16 ноября. Речь идет, в частности, о самоизоляции для пожилых горожан и ограничении массовых мероприятий.