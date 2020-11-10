Число школьных классов на карантине увеличилось после выхода с каникул в Санкт-Петербурге

Рост числа школьных классов, отправленных на карантин, зафиксировали в Санкт-Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге увеличилось количество школьных классов, отправленных на карантин. После выхода с каникул таковых было 58. Спустя сутки, по данным на 10 ноября 2020 года, классов на дистанционке уже 75. Речь идет только о 34 школах. Обо всем «Комсомолке» рассказали в комитете по образованию Северной столицы.

- На 10 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге из-за выявления коронавируса или ОРВИ на обучение с использованием дистанционных технологий переведены 75 классов в 34 школах. Это лишь 0,37% от общего количества классов в городе. Также на карантин закрыты 6 групп в 5 детских садах, тут изменений с прошедшим днем нет, - сообщили в комитете.

Напомним, что родители теперь сами вольны решать, перевести или нет свое чадо на дистанционное обучение. Для этого нужно написать заявление директору. Но отвечать за неуспеваемость придется именно родителям.