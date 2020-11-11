Трасса «Игора Драйв» официально получила право принимать гонки «Формулы-1»

Автодром "Игоря Драйв" сможет принимать гонки серии "Формула-1". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автодром «Игора Драйв», расположенный в Ленинградской области, сможет принимать гонки гран-при «Формулы-1».Такое право трасса получила после выдачи омологации (документ соответствия требованиям - прим.ред.) уровня Grade 1 от Международной автомобильной федерации (FIA).

- Наша шоссейно-кольцевая трасса получила омологацию FIA - Grade 1. Соответствие лицензии самого высокого уровня означает, что теперь комплекс «Игора Драйв» может принимать все международные гоночные серии, включая «Формулу-1», - сообщает пресс-служба комплекса.

Отметим, что само по себе подтверждение соответствия всем мировым стандартам еще не означает автоматического получения права на этап «Формулы-1». Сейчас Гран При России проходит в Сочи, однако ранее уже были разговоры о возможном переезде гонки в окрестности Санкт-Петербурга, где для европейских участников логистика более удобная.

Однако пока официально эти планы не подтверждены.